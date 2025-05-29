انتقام تأخر 6 أشهر.. كواليس جريمة هزت حلوان

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء شخصين على آخر بالضرب بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته بحلوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقبال شخص مقيم بدائرة القسم به إصابات وجروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاته.

وبسؤال والدته وخاله أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وشخصين؛ بسبب اعتداء أحدهما على سيدة، ودفاع الضحية عنها منذ 6 أشهر، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما وإحداث كل منهما إصابة بالآخر آنذاك.

وعقب تماثل المشكو فى حقه للشفاء اتفق مع والده بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.