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دافع عن والدته فدفع حياته الثمن.. كواليس جريمة الغدر والشهامة بالهرم

07:20 م الخميس 29 مايو 2025

المتهم

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل طالب طعنا بسكين على يد آخر بمنطقة الهرم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة الهرم من أحد المستشفيات باستقبال طالب توفى بجرح طعنى بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين آخر اعتدى على والدته حال دخولها العقار محل سكنها، تطورت إلى مشاجرة اعتدى على إثرها المطرف الثاني عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تمكن الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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