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دفاع "مرام أسامة" يطالب بتعديل القيد والوصف لقتل مع سبق الإصرار

03:31 م الخميس 29 مايو 2025

مرام أسامة

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كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة محمود الششتاوي، دفاع "مرام أسامة" ضحية زوجها داخل فيلا في التجمع الخامس.

وقال الششتاوي خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن المجني عليها "مرام أسامة" لقت مصرعها متأثرة بإصابتها نتيجة اعتداء زوجها عليها بالضرب والخنق.

وطالب دفاع "مرام أسامة" بتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه إلى الزوج لـ"قتل مع سبق الإصرار" وفقًا للمادة 34 من قانون العقوبات، بسبب امتناع المتهم عن تقديم المساعدة الطبية للمجني عليها واحتجازها لمدة 5 أيام، حتى ساءت حالتها الصحية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال إلى المحاكمة، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق إثر نشوب خلافات بينهما، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وكشف أمر الإحالة أن تحريات قسم شرطة التجمع الخامس أكدت إصابة المجني عليها "مرام أ." بكدمات وآثار خنق، أدت إلى خضوعها لعدة عمليات جراحية قبل أن تلقى مصرعها متأثرة بإصابتها، مع وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها، رجل الأعمال المتهم، هو من ارتكب الجريمة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب.

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مرام أسامة قتل مع سبق الإصرار جنايات القاهرة
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