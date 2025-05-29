دفاع رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة": الضحية مريضة نفسية

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة محمد حمودة دفاع رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" داخل فيلا في التجمع الخامس.

وقال حمودة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن المجني عليها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن تلقت علاج بإحدى المستشفيات وتتعاطى مهدئات و أدوية نفسية.

وتابع حمودة، أن المجني عليها "مرام" كانت تنفعل بشدة ودائمة الشجار مع زوجها، وذات مرة نشبت بينهما مشادة واعتدت عليه بالضرب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال إلى المحاكمة، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق إثر نشوب خلافات بينهما، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وكشف أمر الإحالة أن تحريات قسم شرطة التجمع الخامس أكدت إصابة المجني عليها "مرام أ." بكدمات وآثار خنق، أدت إلى خضوعها لعدة عمليات جراحية قبل أن تلقى مصرعها متأثرة بإصابتها، مع وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها، رجل الأعمال المتهم، هو من ارتكب الجريمة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب.