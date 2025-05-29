سلاح ومخدرات وتنفيذ أحكام.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصل قطاع الأمن العام شن حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 500 قضية في مجال المواد المخدرة، و180 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع.

وشملت أبرز الضبطيات: 356 كجم من الحشيش، و400 كجم من بذور القنب، و34 كجم من البانجو، و28 كجم من الهيروين، و26 كجم من الكوكايين، و13 كجم من مادة السودوإيفيدرين، بالإضافة إلى قرابة 13 كجم من مخدر الآيس.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة.