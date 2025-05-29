كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة 24 جنايات الهرم المنعقدة بالكيلو 10.5، ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة الهيروين المخدر في شقة الهرم.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 63144 لسنة 2024 جنايات الهرم للمتهم "هيثم .م.أ"، حيازة وإحراز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على الفنان "هيثم م"، إنفاذا لأمر حكمين قضائيين ضده، وعثر بحوزته على 406 دولار أمريكي و 550 ريال سعودي وحساب بنكي، كما عثر على 6 لفافات من أكياس شفاف تحتوي على قطع صغيرة مختلفة الأحجام و مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين.

وفق أوراق الدعوى فإن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات عبارة عن 6 لفافات من أكياس شفافة بيضاء تحوي بداخلها على جوهر الهيروين المخدر وزنت المضبوطات 30 جرام