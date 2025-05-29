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بسبب خلافات مالية.. إحالة متهم بقتل صديقه في السلام إلى الجنايات

02:11 م الخميس 29 مايو 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- محمود الشوربجي:
أحالت نيابة السلام، عاطلًا إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه بمنطقة السلام؛ بسبب خلافات مالية بينهما، وأسندت النيابة إلى المتهم تهم القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال جثة سائق، توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.
بانتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبسؤال شقيق المجني عليه اعترف بحدوث مشاجرة بين شقيقه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما، طعن على أثرها الأخير شقيقه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قتل صديقه الجنايات منطقة السلام
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