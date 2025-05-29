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استمرار حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله بالمطرية

02:09 م الخميس 29 مايو 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق أتوبيس بتهمة الشروع في قتل زميله دهسًا أسفل سيارته بدائرة القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما إصابات خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.
بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم والمجني عليه زملاء في عمل واحد، وقد ترك المجني عليه العمل دون أن يخبر أحدا أو يستأذن، وبالصدفة شاهده المتهم يسير في شارع بالمطرية فتشاجر معه ثم صدمه بأتوبيس يقوده مما أسفر عن إصابته.
تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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