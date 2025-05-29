ضبط قضايا غسل أموال بـ210 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية لضلوعهم في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

كشفت التحريات محاولات المتهمين لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كمكاسب مشروعة عبر أنشطة تجارية وشراء ممتلكات. وخلال أسبوع، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا قدرت قيمتها المالية بنحو 210 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.