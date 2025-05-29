محاكمة الفنان هيثم محمد في قضية "هيروين الهرم".. اليوم



كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة 24 جنايات الهرم المنعقدة بالكيلو 10.5، اليوم الخميس، ثاني جلسات نظر محاكمة الفنان هيثم محمد بتهمة حيازة الهيروين.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 63144 لسنة 2024 جنايات الهرم للمتهم "هيثم .م.أ"، حاز و أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على الفنان "هيثم م"، إنفاذا لأمر حكمين قضائيين ضده، وعثر بحوزته على 406 دولار أمريكي و 550 ريال سعودي وحساب بنكي، كما عثر على 6 لفافات من أكياس شفاف تحتوي على قطع صغيرة مختلفة الأحجام و مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين.

وفق أمر الإحالة فإن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات عبارة عن 6 لفافات من أكياس شفافة بيضاء تحوي بداخلها على جوهر الهيروين المخدر وزنت المضبوطات 30 جرام.