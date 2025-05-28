خدعهم باسم الصيانة.. سباك يسرق مواسير 10 شقق بالفيوم

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تتضرر من تعرضها للنصب من قِبل عدد من الأشخاص استولوا على مواسير الصرف الصحي المصنوعة من الزهر، بدعوى استبدالها بأخرى بلاستيكية في محافظة الفيوم.

وبعد فحص الواقعة، تبيّن عدم ورود بلاغات رسمية بشأنها، وجرى تحديد هوية السيدة التي ظهرت بمقطع الفيديو، حيث أكدت أنها وقاطني العقار الذي تقيم به بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، اتفقوا مع أحد عمال السباكة على تغيير المواسير القديمة بسبب تهالكها.

وأضافت السيدة أن العامل قام بتغيير المواسير في 10 شقق فقط دون استكمال باقي العقار، ثم استولى على المواسير الزهر التي تمت إزالتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.