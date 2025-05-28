قرار من الاستئناف بشأن المتهم بالتعدي على بناته بالتجمع



كتب - أحمد عادل:

أيّدت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبة طبيب نساء وتوليد بالسجن المشدد 15 عامًا، لإدانته بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاث داخل فيلا أسرته بالقاهرة الجديدة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 26 لسنة 2024 حضر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، أن طبيب نساء وتوليد تعدى جنسيًا على بناته الثلاث داخل غرف خاصة بمسكنه في التجمع الخامس، حيث ارتكب الواقعة بعد تهديدهن وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

واستجوبت النيابة العامة إحدى الفتيات، وأكدت أن والدهن اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها، إذ أمسك بها وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

قالت المجني عليها الأولى في الواقعة، إن المتهم والدها اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها في مسكنه، وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها، وأنه في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتةً إلى أن يده استطالت إلى مواطن عفتها، وكان يُقبلها عنوة، ونزع في إحدى المرات ملابسها وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيًا.

وأكدت المجني عليها الثانية "ك. م." أن المتهم واقعها بغير رضاها، إذ جردها من ملابسها عنوة، وكبّل يديها بقوة، مباعدًا بين ساقيها، وأولج قضيبه في فرجها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بالطريقة ذاتها، فضلًا عن هتكه عرضها بالقوة في العديد من المرات، إذ استطالت يده إلى مواطن عفتها كرهًا عنها، وكان في إحدى المرات يُقبّلها عنوةً، ويمسك بصدرها ومؤخرتها وهو جاثم عليها، ولم تفلح مقاومتها له، مضيفةً أنها أبصرت المتهم حال مباغتته للشاهدة الثالثة وإمساكه لمؤخرتها، وأنها استمعت إلى استغاثة الشاهدة الأولى عندما هتك عرضها المتهم.

وذكرت المجني عليها الثالثة "ب. م." أن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات، بإيلاج قضيبه في فرجها، وأنها انصاعت له خشيةً من تهديده المستمر لها بإعادة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، وأن الواقعة المصوَّرة كانت المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة، إذ كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبّلها، وأنه ارتكب الأفعال ذاتها مع الشاهدتين الأولى والثانية.