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كيف استخرجت عصابة الأجانب المخدرات من أقراص دوائية؟ الداخلية تكشف التفاصيل

04:16 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    تشكيل عصابي
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    تشكيل عصابي
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كتب - علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي متخصص في استخلاص مادة فعالة من أقراص طبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن التشكيل العصابي ضم 9 عناصر جنائية بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، تخصصوا في استخلاص المادة الفعالة من الأقراص الطبية.

عقب تقنين الإجراءات، استُهدف التشكيل في عدة محافظات وتم ضبط كمية من مخدري "الآيس" و"الكوكايين" تقدر بـ13 كيلو جرامًا من المادة المستخلصة، إلى جانب 1700 قرص دوائي يحتوي على ذات المادة، وسيارتين، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه.

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تشكيل عصابي مادة مخدرة وزارة الداخلية مخدر الآيس
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