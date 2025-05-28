ضبط 220 كيلو حشيش و900 ألف قرص مخدر خلال يوم

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال حملة أمنية مكبرة في ضبط 365 قضية جلب مواد مخدرة تورط فيها 418 متهمًا خلال 24 ساعة فقط.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 219 كجم من الحشيش، و34 كجم من الهيدرو، و30 كجم من البانجو، و14 كجم من الهيروين، و5 كجم من الآيس، و4 كجم من الشابو، و3 كجم من الإستروكس، وكيلو جرام من البودر، و300 جرام من الفودو، و200 جرام من الفرجينا، و170 جرامًا من الأفيون، إلى جانب 904,646 قرصًا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات لضبط مروجي المواد المخدرة.





