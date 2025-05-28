الداخلية تحرر 149 مخالفة لمحلات خالفت قرار ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتطبيق قرارات الدولة الرامية لترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار توجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بغلق المحال في المواعيد المحددة.

وقد أسفرت التحركات الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 149 مخالفة ضد محلات لم تلتزم بقرار الغلق، ضمن خطة الدولة لتقليل الأحمال الكهربائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.