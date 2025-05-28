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ضبط صاحب شركة وهمية أوهم ضحاياه بفرص عمل بالخارج

01:22 م الأربعاء 28 مايو 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بمحافظة الشرقية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قد كشفت قيام المتهم، وهو مالك شركة وهمية كائنة بمنطقة العاشر من رمضان، بخداع المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الشرطة مقر الشركة وتمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه مسجل جنائيًا. كما عُثر بحوزته على جوازات سفر، وإقرارات وعقود عمل بالخارج، وإعلانات دعائية، ودفاتر إيصالات نقدية، من بينها إيصال أمانة خاص بأحد الضحايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.




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