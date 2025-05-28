الشرطة تضبط فرد أمن تحرش بطالبة أجنبية في مستشفى بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات بلاغ تقدمت به طالبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل فرد أمن إداري أثناء دخولها إلى أحد المستشفيات بصحبة زملائها.

وتمكنت الشرطة من تحديد المتهم وضبطه عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما وردت في أقوال الطالبة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.