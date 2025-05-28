محامي نوال الدجوي يكشف نقطة التحول في حياتها وسر إخطار البورصة | فيديو

كتب- أحمد أبو النجا:



قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، وابنتها الدكتورة منى الدجوي، والحفيدتين إنجي وماهيتاب، إن موكلته لم تُجرِ أي تغييرات على هيكل الملكية في مؤسساتها منذ عام 1958 وحتى عام 2022.



وأوضح إصلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الوضع تغيّر بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي في عام 2015، ثم وفاة زوجها اللواء وجيه الدجوي عام 2017، حيث أصبحت بعض الأسهم باسم ورثة من خارج العائلة. وحرصًا منها على بقاء الهيكل داخل العائلة، قامت الدكتورة نوال بشراء هذه الأسهم وسددت قيمتها بالكامل، معتقدة أنها بذلك أغلقت الباب أمام دخول أطراف خارجية.



وأضاف أن نقل جزء من أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لابنتها منى لم يكن بطلب منها، بل كان بقرار من الأم وبإرادتها الكاملة، واصفًا العلاقة بينهما بأنها "مقدسة". وأكد أن الدكتورة منى لم تطلب أبدًا هذا النقل، بل لم تكن تجرؤ حتى على التفكير فيه احترامًا لأمها.



وأشار المحامي إلى أن نقطة التحول وقعت عندما علمت الدكتورة نوال أن ملفًا ضريبيًا فُتح بشأن نقل أسهم من حصتها، بقيمة اسمية تتجاوز 189 مليون جنيه، وقيمة فعلية تفوق 2.5 مليار جنيه، لصالح كل من أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب.



وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جاءنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت البيع لأحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات."



وشدّد على أن "الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي."



وشدّد على أن نقل بعض الأسهم لابنتها منى جاء بعد تلك الواقعة، حين رأت الدكتورة نوال أنه من حق ابنتها أن تحظى بـ"معاملة مالية عادلة"، خاصة أن حصتها كانت صغيرة. واستند في ذلك إلى القاعدة القانونية التي تتيح لمالك المال التصرف فيه كما يشاء، طالما أن أسبابه منطقية ومعقولة، وأن عملية النقل تمت بكامل إرادتها وصحتها ووعيها، ولا يمكن لعاطفة الأم أن تُفسَّر كضعف أو شبهة جنائية.





اقرأ أيضا:

"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم

ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟

بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا