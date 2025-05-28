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نظر استئناف المخرج محمد سامي في واقعة سب عفاف شعيب اليوم

03:00 ص الأربعاء 28 مايو 2025

المخرج محمد سامي والفنانة عفاف شعيب

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كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف المخرج محمد سامي على قرار تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

كانت محكمة جنح أكتوبر، قد ألزمت المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.

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