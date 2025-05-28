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وجبة كفتة تهدد حياة 4 من أسرة واحدة بالعمرانية

12:03 ص الأربعاء 28 مايو 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة وفتاتان وطفلة من أسرة واحدة بحالة تسمم؛ إثر تناول وجبة كفتة بالعمرانية غرب الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم غذائي بشارع عثمان محرم.

تبين بالفحص إصابة 4 بقيء وإسهال نتيجة حالة تسمم لتناولهم وجبة كفتة، وهم كل من: رؤية عبد الفتاح 48 عاما، حنين ناصر 20 عاما وأختها تقى 6 أعوام وصفاء محمد 27 عاما.

جرى نقل المصابات الأربع إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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