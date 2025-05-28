4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة

تب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا اندلع داخل مخزن فراشة بكرداسة.

تلقى مأمور مركز كرداسة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مخزن بقرية برك الخيام.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش قطاع فرقة شمال أكتوبر.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمخزن فراشة حفلات زفاف مكون من طابق واحد بشارع مجمع المدارس، وتمام الإخماد.