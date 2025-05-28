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4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة

12:02 ص الأربعاء 28 مايو 2025

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

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تب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا اندلع داخل مخزن فراشة بكرداسة.

تلقى مأمور مركز كرداسة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مخزن بقرية برك الخيام.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش قطاع فرقة شمال أكتوبر.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمخزن فراشة حفلات زفاف مكون من طابق واحد بشارع مجمع المدارس، وتمام الإخماد.

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حريق كرداسة مخزن فراشة أفراح برك الخيام
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