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النيابة تحقق في اتهام الفنان حكيم لشركة تشطيبات بالنصب عليه

08:11 م الثلاثاء 27 مايو 2025

المطرب الشعبي حكيم

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كتب- محمود الشوربجي:

فتحت نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في واقعة اتهام المطرب حكيم لشركة تشطيبات عقارية بالنصب عليه في 7 ملايين جنيه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من محامي المطرب الشعبي حكيم، اتهم فيه شركة ديكور مقرها في منطقة قصر النيل، بالنصب عليه.

وأشار محامي حكيم في بلاغه إلى أن الشركة التي تعاقد معها موكله للقيام بأعمال تشطيب في فيلته الكائنة في مدينة الشيخ زايد، لم تلتزم باتفاقها واستولت على أموال من المطرب حكيم.

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