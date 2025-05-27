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"لأول مرة في التاريخ".. التصويت الإلكتروني لاختيار قضاة محكمة النقض

07:37 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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كتب- أحمد أبوالنجا:

قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء، وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة قضاة محكمة النقض إلى إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار عدد ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد أكتوبر القادم.

وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائي المنصرم، وفي تقليد متبع اهتم بتكريم القضاة الذين اكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنيه خلال هذا العام.

وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، وكان عدد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم ٥٩٤ قاضيا لإختيار ٤٠ مقعدا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.

صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق ــ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

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قضاة محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى حسني عبد اللطيف عبد الفتاح السيسي
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