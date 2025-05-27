كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال مما تسبب فى نفوقه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بالتعدى على كلب بالضرب مستخدما "عصا" مما تسبب فى نفوقه.

عقب تقنين الإجراءات حددت الأجهزة الأمنية حينه هوية مرتكب الواقعة، وألقت القبض عليه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لقيام السيدة المشار إليها بإطعام الكلاب أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم مما تسبب في تجمع أعداد كبيرة من الكلاب و تخوفه من تعرض عائلته للأذى منهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.