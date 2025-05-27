كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يمارسان أعمال البلطجة مستخدمَين سلاحًا أبيض وكلبًا، وذلك بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وقد تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو (أحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة). وعُثر بحوزتهما على سلاحين أبيضين وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط الكلب وإيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الحيوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.