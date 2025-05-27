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مصدر أمني ينفي صحة فيديو تعذيب محتجزين بالقاهرة: "قديم ومُفبرك"

12:23 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

وزارة الداخلية

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القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو متداول لشخص يدعي تعذيب بعض المحتجزين داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة مؤكدًا أنه قديم.

أضاف المصدر أن الفيديو سبق تداوله عام 2022، وتبين كونه مُفبرك وتم توضيح ملابسات الواقعة فى حينه.

وبتاريخ 15 /2 /2022 أصدرت النيابة العامة بيان بنتائج التحقيقات في الواقعة، أشارت إلى عدم صحة ما جاء بالمقطع، وأن المتهمين أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز بتحريض من آخرين، وقام أحدهم بتصويرها ونشرها بغرض إثارة البلبلة وبث الشائعات.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج المقطع.

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