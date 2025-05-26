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حريق داخل سيتي سنتر ألماظة.. 3 حالات اختناق وإخلاء المول من الجمهور

11:40 م الإثنين 26 مايو 2025

حريق داخل مول سيتي سنتر ألماظة

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كتب - محمد شعبان:

تسبب حريق بلوحة كهرباء "كارفور" في حالة من الهرج والمرج داخل مول سيتي سنتر ألماظة، مساء الاثنين.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من المول.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل المول نتيجة ماس كهربائي بلوحة كهرباء داخل كارفور.

أسفر الحريق -حتى الآن- عن 3 حالات اختناق إحداها حرجة نقل صاحبها إلى مستشفى الطيران، فيما أخلى الأمن الإداري السنتر من الجمهور.

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