انفجار بمؤخرة الرأس.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لحفيد نوال الدجوي

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على تفاصيل تقرير مصلحة الطب الشرعي المبدئي بعد تشريح جثة رجل الأعمال أحمد شريف الدجوي حفيد الدكتور نوال الدجوي الذي تخلص من حياته بالرصاص داخل فيلا بمدسنة السادس من أكتوبر.

مصدر مطلع أفاد لمصراوي بأن سبب وفاة صاحب الـ42 عامًا عيار ناري أحدث انفجارًا في مؤخرة الرأس نتيجة إطلاق الرصاص من الجانب.

وأوضح المصدر أن الأطباء الشرعيين حصلوا على عينات وأرسلوها إلى المعمل الكيميائي لبيان تعاطي المتوفى لأي مواد مخدرة من عدمه.

في السياق ذاته، كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في قضية الساعة.

قال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على أسلحة نارية -بخلاف الطبنجة المستخدمة في الحادث- تبين بفحصها أنها مرخصة بهدف الدفاع عن النفس.

المصدر نفى صحة تصريحات محامي أسرة أحمد الدجوي بشأن عدم سفره للخارج للعلاج، مؤكدًا أن رجال المباحث عثروا على عقاقير طبية داخل غرفة "دريسنج روم" غالبيتها لعلاج المرضى النفسيين.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة فور تلقيه البلاغ وجه بسرعة انتقال قوة من قسم أول أكتوبر إلى محل البلاغ بالفيلا رقم 271 داخل كمبوند سكني شهير بالشيخ زايد.

داخل إحدى غرف الفيلا عثر ضباط مباحث أول أكتوبر على جثة رجل الأعمال أحمد شريف الدجوي 42 عاما وبه طلق ناري بالرأس وبجواره سلاحه الشخصي "طبنجة".

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.