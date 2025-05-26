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قرار القضاء الإداري بشأن إعادة مباراة الأهلي والزمالك

06:02 م الإثنين 26 مايو 2025

محكمة القضاء الإداري

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 6 أغسطس المقبل للرد.

جاء ذلك في أعقاب الأزمة التي شهدها الدوري الممتاز، بعد اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك. وجاءت الدعوى اعتراضًا على قرار رابطة الأندية الصادر باعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة (0-3) في لقاء القمة الذي كان من المفترض إقامته في 11 مارس الماضي.

وطالب مقدمو الدعوى بإلغاء قرار الخسارة الاعتباري وتغريم الأهلي، بالإضافة إلى وقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري إلى حين الفصل في الشق الموضوعي، مع المطالبة بتحديد موعد جديد لإقامة المباراة، مع إعادة إقامة مباراة الأهلي والزمالك.

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