حكم قضائي ضد "مسلم ونور التوت" في قضية سرقة لحن "أول حياتي ياما"

كتب – أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم مطربي المهرجانات "مسلم" و"نور التوت" مبلغ 2 مليون جنيه، في دعوى أقامها الملحن حسن دنيا، اتهمهما فيها بالاستيلاء على لحن أغنيته الشهيرة "أول حياتي ياما" دون إذن مسبق.

وكان سامح قناوي، محامي الملحن، قد أوضح في تصريحات سابقة أن المحكمة أجّلت الجلسات أكثر من مرة لإعادة إعلان المطربين المتهمين، ولتقديم مستندات تؤكد تحقيقهما أرباحًا من استغلال اللحن بدون تصريح رسمي من صاحب الحق.

وأشار قناوي في بلاغه – الذي حمل رقم 707652 – إلى أن لحن الأغنية تم دمجه في مهرجان بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة"، دون احترام لحقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن كلمات المهرجان تتضمن ألفاظًا تخدش الحياء العام وتسيء للذوق المجتمعي.

وشمل البلاغ أسماءً أخرى من صُنّاع المهرجان، من بينهم إسلام كابونجا، فيلو، وحمو الطيخا، بالإضافة إلى إحدى شركات الإنتاج الفني، متهمًا إياهم جميعًا بانتهاك حقوق التأليف والتوزيع.