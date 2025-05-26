أمن المنافذ بالداخلية يضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق نتائج أمنية ملموسة بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 7 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2455 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب ضبط 38 قضية في مجال الأمن العام.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 294 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط 3 قضايا تتعلق بجرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على جميع المنافذ بالجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أي ممارسات خارجة عن القانون.