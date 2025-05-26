اليوم محاكمة المتهمين بقضية رشوة الجمارك

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الجمارك".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على، والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه، والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وأحالت النيابة المتهمين، في وقت سابق، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تُهم تقاضى رشوة، إذ تبين من التحقيقات أن المتهمين تقاضوا 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور، وسجائر، دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

وأقر المتهم الثالث "عمرو.ع"، في التحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم، وارتكاب تزويرًا في محررات رسمية، واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه تم تعيينه عام 2022، مُراجع بشركة للتصدير والاستيراد بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.