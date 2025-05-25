الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثمان حفيد نوال الدجوي والتصريح بدفنه

كتب- صابر المحلاوي:

انتهت مصلحة الطب الشرعي من تشريح جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والذي عُثر عليه متوفى بطلق ناري داخل فيلته بمدينة السادس من أكتوبر، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

وتستعد الأسرة لتسلُّم الجثمان تمهيدًا لتشييع الجنازة، في ظل استمرار التحقيقات حول ملابسات الوفاة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد باشرت تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثمان الشاب داخل محل إقامته، مصابًا بعيار ناري، حيث قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستدعاء عدد من الشهود.

وفي السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة، وسافر في رحلة علاجية خارج البلاد، قبل أن يعود إلى مصر مساء الجمعة 24 مايو الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن أسرة المتوفى أبلغت قسم شرطة أول أكتوبر في صباح يوم 25 مايو، بقيامه بإطلاق النار على نفسه باستخدام سلاح ناري مرخص داخل الفيلا الخاصة به، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث تم رفع البصمات، وفحص السلاح المستخدم، وتحريز الآثار البيولوجية، بينما تواصل النيابة بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي استكمال التحقيقات، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.