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السيطرة على تسرب غاز داخل محطة وقود بشارع رمسيس

09:20 م الأحد 25 مايو 2025

محبس-غاز (1)

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كتب- محمود الشوربجي:

وقع تسرب غاز محدود داخل محطة وقود بشارع رمسيس بمنطقة وسط البلد، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة تحسبا لأي طارئ.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف.

وقام مسئولي شركة الغاز إغلاق محبس الغاز، وتم نزول فرقة من شركة الغاز لإجراء أعمال الإصلاحات في المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتسرب غاز في محطة وقود بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان تحسبا لوقوع حريق، فيما قام عمال شركة الغاز بفصل الغاز بالكامل، لحين إصلاح التسرب.

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محطة وقود تسرب غاز شركة الغاز
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