كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في تخلص حفيد نوال الدجوي من حياته بطلق ناري داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

قال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت استغاثة من أسرة المتوفى بفشلهم في التواصل معه وسط شكوك في تعرضه للإيذاء.

أضاف المصدر أن اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة من قسم أول أكتوبر إلى محل البلاغ بالفيلا رقم 271 داخل كمبوند جولد فيوز ببالم هيلز بالشيخ زايد.

داخل إحدى غرف الفيلا عثر ضباط مباحث أول أكتوبر على جثة رجل الأعمال أحمد شريف الدجوي 42 عاما وبه طلق ناري بالرأس -فتحتا دخول وخروج- وبجواره سلاحه الشخصي "طبنجة".

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الواقعة التي تصدرت المشهد الإعلامي خلال الساعات الأخيرة الماضية حملت روايتين، الأولى على لسان وزارة الداخلية في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، مساء الأحد.

الوزارة قالت إن أحمد الدجوي عاد إلى القاهرة أمس 24 مايو بعد رحلة علاجية تلقاها بالخارج نتيجة معاناته من أمراض نفسية في الفترة الأخيرة، مرجحة تخلصه من حياته بسلاحه المرخص.

في المقابل، نفى محامي أسرة شريف الدجوي شكوى "أحمد الدجوي" من أية أمراض نفسية وأنه سافر بالخارج في رحلة عمل لا للعلاج، حسب بيان رسمي نشره على صفحته الشخصية.

النيابة العامة طلبت تحريات المباحث التكميلية وأمرت بتشريح الجثة بعد نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي لحسم الأمر في انتظار نتيجة التحقيقات.

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وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.