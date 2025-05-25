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"بعد ثبوت إصابة كارما بعاهة".. تطور جديد بقضية مشاجرة فتيات مدرسة التجمع

07:56 م الأحد 25 مايو 2025

الطالبة كارما

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كتب- أحمد عادل:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهمين بالتعدي على الطالبة "كارما" داخل مدرسة خاصة بالتجمع، لنيابة الطفل لاستكمال التحقيقات في القضية.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي للطفلة "كارما" وأثبت تعرضها لعاهة مستديمة نتيجة الاعتداء.

وفي وقت سابق، قدمت الفتاة المعتدي عليها "كرمة" مقطع فيديو للنيابة العامة خلال جلسة الاستماع لأقوالها، ويوثق الفيديو لحظة تعدي الطالبات عليها داخل فناء مدرسة بالتجمع الخامس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطهن بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر تعديهن على الطالبة “كرمة”، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها وأسرتها، واطلعت على التقرير الطبي الذي أثبت وجود كسر في عظام الأنف وحاجتها إلى الراحة لمدة أسبوعين؛ كما اتهم والد الطالبة إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في منع الواقعة.

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