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المباحث تطارد متهما بطعن أردني بسكين في دار السلام

06:56 م الأحد 25 مايو 2025

شروع في قتل - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب أردني بطعنة نافذة بالبطن إثر حادث اعتداء بدار السلام جنوب العاصمة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارًا من شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر اعتداء بآلة حادة.

التحريات الأوبية بينت أن المصاب أردني الجنسية تلقى طعنة نافذة بالبطن بسكين شخص آخر إثر مشاجرة بينهما بشارع المحجر المجاور لمسجد رشاد.

ويخضع المصاب للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

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