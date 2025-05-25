كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الحادث في شقة حفيد الدكتورة نوال الدجوي بالجيزة، لفحص المكان بدقة وجمع الأدلة.

وقام الخبراء برفع كافة الآثار البيولوجية، من بينها بصمات الأصابع وبقع الدماء، للكشف عن وجود أي بصمات لأشخاص آخرين غير المتوفى، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

في السياق ذاته، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها بالجيزة لكشف ملابسات العثور على الجثة، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى إصابة الحفيد بطلق ناري، وتواصل مباحث الجيزة التحقيق في الواقعة لتحديد ما إذا كان إطلاق الرصاص ناجمًا عن انتحار أو جريمة قتل.

من جانبها، أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الخلافات والاتهامات المتبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، والتي تشمل اتهامات بسرقة ثروة جدتهم.

وفي إطار التحقيقات، تواصل جهات الأمن فحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة خروج عدد من الأشخاص يحملون حقائب ضخمة، وأكد دفاع أحفاد الدجوي أن هؤلاء الأشخاص تابعون للحفيدتين المتهمتين بالاستيلاء على الأموال من الخزائن، رغم أن السيدتين كانتا من أبلغتا في البداية عن سرقة الأموال.

وقد حررت جهات التحقيق المقطع وصادرته، وأرسلته إلى إدارة تكنولوجيا توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لتفريغه وفحصه، كما طلبت تحريات موسعة حول هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو والظروف المحيطة بحملهم الحقائب داخل الفيلا.