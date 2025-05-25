الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفاصيل واقعة وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وذلك في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملابسات الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ اليوم 25 مايو، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر من أسرة المتوفى، يفيد بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة بحوزته، داخل محل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأضاف البيان أن التحريات الأولية أشارت إلى أن المتوفى كان يعاني في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر في رحلة علاجية خارج البلاد لهذا السبب، وعاد إلى مصر مساء أمس، الموافق 24 مايو.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.