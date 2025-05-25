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مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن جثة حفيد نوال الدجوي

05:31 م الأحد 25 مايو 2025

نوال الدجوي

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، تفاصيل جديدة بشأن واقعة العثور على جثة حفيد نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه إن الشرطة عثرت على سلاح ناري بجوار الجثمان وسط بركة من الدماء نتيجة طلق ناري أحدث فتحتي دخول وخروج.

وأوضح المصدر أن فريق أمني رفيع المستوى وصل إلى شقة حفيد نوال الدجوي بعد بلاغ من شرطة النجدة بوفاته، وتبين سلامة مداخل ومخارج منزله وعدم وجود بعثرة في محتوياته.

ويواصل عناصره البحث للتحقق من ملابسات الواقعة.

الواقعة تأتي بعد أيام من بلاغ الجدة بسرقة مبالغ مالية طائلة ومشغولات ذهبية من فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر متهمة أحد أفراد العائلة بالتورط فيها.

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