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العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته في ظروف غامضة بالجيزة

04:54 م الأحد 25 مايو 2025

نوال الدجوي

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كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أحد أحفاد نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة داخل مسكنه.

المعاينة المبدئية لرجال البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد الشرقاوي توصلت إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

فريق أمني يقوده مدير المباحث يعكف على فك طلاسم الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

الواقعة تأتي بعد أيام من بلاغ الجدة بسرقة مبالغ مالية طائلة ومشغولات ذهبية من فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر متهمة أحد أفراد العائلة بالتورط فيها.

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