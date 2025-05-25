العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته في ظروف غامضة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أحد أحفاد نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة داخل مسكنه.

المعاينة المبدئية لرجال البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد الشرقاوي توصلت إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

فريق أمني يقوده مدير المباحث يعكف على فك طلاسم الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

الواقعة تأتي بعد أيام من بلاغ الجدة بسرقة مبالغ مالية طائلة ومشغولات ذهبية من فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر متهمة أحد أفراد العائلة بالتورط فيها.

اقرأ أيضا:

"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم

ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟

بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا