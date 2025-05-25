كتب - أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة "روزليندا"، في واقعة اعتداء المتهم "أحمد. أ" الشهير إعلاميًا بـ"طفل المرور"، على الطالب "يوسف" أمام مركز تعليمي بمنطقة المقطم.

وقالت الطالبة في التحقيقات، إنها تعرضت لمعاكسة من المجني عليه، وأصدقائه أثناء خروجها من أحد المراكز التعليمية، فقامت بإبلاغ شقيقها بما حدث.

وأضافت أن شقيقها حضر إلى المكان برفقة أصدقائه، من بينهم المتهم "أحمد.أ"، ووقعت مشاجرة بينهم وبين الطالب يوسف وأصدقائه.

كانت نيابة المقطم، أمرت بعرض المتهم "أحمد. أ"، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الطالب "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابة الأخير بكسر في الجمجمة.

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة اندلعت إثر خلاف سابق بين المجني عليه، وشقيقة أحد المتهمين، وتطور الأمر لاحقًا إلى اعتداء جماعي.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة نزول المتهمين من سيارة خاصة واعتدائهم على الطالب في الشارع، وأثبت التقرير الطبي أن الطالب أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.