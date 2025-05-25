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مشاجرة داخل مدرسة في أبو النمرس والشرطة تتدخل

11:49 ص الأحد 25 مايو 2025

مشاجرة - أرشيفية

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كتب – محمد شعبان:

شهدت مدرسة الطبري بمركز أبو النمرس مشاجرة بين عدد من الطلاب أسفرت عن إصابة أحدهم.

وكان رئيس مباحث قطاع الجنوب قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة من الهرج داخل مدرسة بمنطقة شبرا منت.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن نشوب مشاجرة داخل مدرسة الطبري، مما أسفر عن إصابة طالب تم نقله إلى مستشفى أبو النمرس لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، فيما استقرت الحالة الأمنية تزامنًا مع انعقاد الامتحانات.

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مشاجرة مستشفى أبو النمرس قوات الشرطة
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