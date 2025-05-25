عرض "طفل المرور" على الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طالب بالمقطم

كتب - أحمد عادل:

أمرت نيابة المقطم بعرض "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" على الطبيب الشرعي، لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طالب بالضرب باستخدام عصا "بيسبول" في منطقة المقطم، مما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهمين بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء على الطالب "يوسف" في الشارع أمام إحدى المدارس، حيث ظهر المتهمون وهم يترجلون من سيارة خاصة ويعتدون على المجني عليه بالضرب دون سابق إنذار.

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة وقعت على خلفية خلاف بسيط بين المجني عليه وزميلة له، وهي شقيقة أحد المتهمين، تطور لاحقًا إلى اعتداء منظم من قِبل المتهمين.

وأثبت التقرير الطبي إصابة الطالب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.