المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق مخزن أدوات منزلية بأبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق داخل مخزن أدوات منزلية بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المخازن بدائرة المركز.

وبالفحص، تبين اشتعال النيران في مخزن أدوات منزلية مكون من 4 طوابق نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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