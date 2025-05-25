كتب ـ رمضان يونس:



كتب - رمضان يونس:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى خلاله أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة باقتحام منزل عائلته والتعدي عليه وأشقائه، وتلفيق إحدى القضايا لنجل عمه دون وجه حق.

وبالفحص، تبيّن عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثّل في أنه بتاريخ 7 الجاري، وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تم ضبط "شقيقي القائم بالنشر ونجل أحدهما"، وهم عناصر جنائية خطرة، سبق اتهامهم في قضايا "مخدرات، سلاح، سرقة، خطف"، ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جنايتي "قتل عمد، وسلاح ناري"، وذلك بمقر إقامتهم بمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين "كمية من مخدر الحشيش، و3 قطع أسلحة نارية (بندقية، وطبنجة، وفرد خرطوش)"، وبتاريخ 14 الجاري، ووفقًا لإجراءات مقنّنة، تم ضبط نجل عم المذكور، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض".

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية دون تجاوز، وفي إطار من الشرعية والقانون، وأن تلك المزاعم جاءت لمحاولة غلّ يد الأجهزة الأمنية عن ضبط وملاحقة أهلية القائم بالنشر.