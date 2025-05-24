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الداخلية تكشف عدد ضحايا الانفجار.. ماذا حدث على كورنيش المنيا؟

11:51 م السبت 24 مايو 2025
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    حادث انفجار نادي الشرطة بالمنيا
  • عرض 3 صورة
    حادث انفجار نادي الشرطة بالمنيا
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كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حصيلة ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة على كورنيش النيل بالمنيا، مساء السبت.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بالمنيا، من شهود عيان أنه أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا في تمام الساعة 9,27 مساء اليوم الموافق 24 الجاري أحدهما يحمل كيس بداخله أنبوبة بوتجاز صغيرة إلا أن الأنبوبة إنفجرت مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم.

حسب ما ذكرته وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، فإن أصيب الشخص المرافق ـ لحامل الأنبوبة ـ بإصابات متوسطة دون حدوث أية إصابات أو تلفيات أخرى، وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الفحص والتحري.

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