صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا مساء اليوم السبت، يفيد بوقوع انفجار بشارع كورنيش النيل في محافظة المنيا.

وبحسب روايات شهود العيان، فإن الانفجار وقع أثناء سير شخصين، كان أحدهما يحمل كيسًا بداخله أنبوبة بوتاجاز صغيرة الحجم، انفجرت بشكل مفاجئ، مما أسفر عن إصابته بتهتك شديد في اليد ومناطق متفرقة من الجسد، كما أُصيب الشخص المرافق له بإصابات وُصفت بالمتوسطة.

وأكد البيان أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أخرى أو تلفيات في موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص الواقعة واستكمال التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.