كتب ـ رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على نص أقوال "آدم" طالب الصف الأول الثانوي، وشاهد عيان على واقعة التعدى على "طالب ثانوي" أمام أحد سناتر الدروس الخصوصية بالمقطم، المتورط فيها "أحمد.ا" المعروف إعلاميًا "طفل المرور" ـ ابن المستشار ـ والذي ظهر في مقطع فيديو بعد نحو 5 أعوام من واقعته الأولى مع ضاب المرور، وهو يتعدى على الطالب ضربا بعصا ما تسبب في فقدانه الوعي وخضوع لرحلة علاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.

س: ما تفصيلات بلاغك؟

ج: اللى حصل إن كنا واقفين الصبح حوالى الساعة 7 و50 دقيقة وكنا رايحين الامتحان بالمدرسة، دخلوا علينا ثلاثة شباب في عربية مرسيدس وواحد فيهم فتح باب العربية وطلع عصاية بيسبول زي الشومة كده، وقاموا بالتعدى على "يوسف" بالضرب على رأسه من الناحية اليمين ويوسف أغمي عليه ووقع على الأرض وحاولوا يكملوا الضرب، وواحد فيهم قال ده مات يلا نجرى وركبوا العربية وجريو وتعدوا عليّا بالضرب وشتموني.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل اليوم حوالي الساعة 7 و50 دقيقة الصبح في الشارع اللي في المدرسة بالمقطم.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام كل الناس زملائي والكاميرات مسجلة الواقعة كلها.

س: وبماذا تتهم المشكو في حقه؟

ج: اتهمه بالتعدي على زملائي وإحداث إصابات والتعدى عليا بالضرب وشتمني.

س: وما سبب تعدى المشكو في حقه عليك؟

ج: بسبب حدوث مشادة بين "ت" وأحد الأشخاص الغير معلوم بيانات عنه لي وبعدين توني مسك في أحد أصدقائنا وطلع مفتاح من شنطة العربية وحاول التعدى على مجموعة من اصدقائي وبعدين تدخل بعض الأهالي وفضوا بينهم ومشى وقبل ما يمشي توعدنا يحبسنا والتعدى علينا بالضرب واليوم حدثت واقعة الضرب.

س: ما هو أسم وعنوان المشكو في حقه.

ج: طالبة معانا في السنتر "ر"، وأخوها "ت".