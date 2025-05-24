بعقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه في المنوفية

كتب - علاء عمران:



في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في ضبط 3 عناصر جنائية من محافظة المنوفية بتهمة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.



وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين الثلاثة بغسل الأموال من خلال شراء عقارات وأراضٍ، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.



وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات محل الغسل بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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